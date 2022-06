Come racconta Tuttosport, alla Juventus nessuno è mai stato ritenuto incedibile: ogni offerta giudicata congrua, viene prese in esame. Il brasiliano è in scadenza 2023 e quindi potrebbe liberarsi a parametro zero la prossima annata. Alex Sandro è ancora relativamente giovane, visto che ha 31 anni, ma nell’ultima stagione ha vissuto troppi alti e bassi. Per questo potrebbe essere liberato se qualcuno si presentasse alla Continassa con una proposta all’altezza.