punta l’Inter. Il brasiliano, fermo ormai da quasi due mesi per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, si è allenato pure ieri parzialmente e ha in programma di aumentare man mano l’intensità del lavoro per tornare in gruppo dall’inizio della prossima settimana, quando inizierà la volata verso la sfida con i nerazzurri per la quale, a meno di sorprese, tornerà a disposizione, come indicato anche da Massimiliano Allegri prima della pausa. Ne scrive il Corriere dello Sport.