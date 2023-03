Come racconta Calciomercato.com, un'altra stagione in bianconero, almeno, potrebbe far entrare definitivamentenella storia del club. Con 300 presenze, la sua maglia potrà finire subito al J-Museum. Poi può continuare la scalata verso il record di partite disputate da uno straniero: davanti a lui solo David Trezeguet e Pavel Nedved, primatista a quota 327. Tempo ne avrà Alex Sandro, rapidamente è cambiato tutto attorno a lui.