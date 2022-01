La certezza è che Alex Sandro lascerà la Juventus. Questione di tempo, probabilmente di mesi. Il brasiliano, arrivato in bianconero nel 2015 dal Porto per 26 milioni di euro, è alle prese con un'altra stagione complicata, difficile da spiegare, forse la più fallimentare di tutte. Oltre quanto accaduto in Supercoppa, anche il suo stipendio non rientra più nei parametri bianconeri: guadagna circa 6 milioni di euro, una cifra troppo alta. Arrivabene, alla Juve proprio per contenere i costi, ha anche come obiettivo quello di tagliare ingaggi pesanti. E anche quello di Alex Sandro è nel mirino. LA POSIZIONE - Allegri inizierà presto a immaginare una Juve senza di lui, nonostante sia stato per anni il titolare indiscusso della fascia sinistra. Con la crescita di Pellegrini e un aiuto sul mercato - piace tanto Cambiaso del Genoa -, Sandro potrebbe approfittare delle condizioni vantaggiose per trovare una nuova soluzione e nuovi stimoli. L'idea della Juve è quella di trovargli una sistemazione a giugno, il suo contratto scade infatti nel 2023. Si parte da una base d'asta di 15 milioni di euro.