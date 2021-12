La Juventus sta cercando di rinnovare la propria rosa, alleggerendo contestualmente il monte ingaggi da alcuni stipendi concordati ed elargiti in epoca pre-covid e in epoca di vittorie sul campo per la squadra bianconera. Uno dei nomi che la Juve starebbe pensando di cedere è quello di Alex Sandro, terzino brasiliano in fase calante della sua avventura juventina. Stanno circolando alcune indiscrezioni, riprese pure da Calciomercato.com, secondo cui la società di Agnelli avrebbe offerto Sandro nientemeno che al. Cosa ne penseranno dalle parti della capitale di Spagna?