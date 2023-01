Le strade die della Juventus sembrano destinate a dividersi a fine stagione. Sembrano, perché la certezza ancora non c'è. Se da un lato, infatti, il brasiliano è in scadenza di contratto e, tra le parti, non sono state avviate trattative per il prolungamento, dall'altro una clausola potrebbe intervenire in suo favore e prolungare il tutto di un anno, come successo con Juanun anno fa. Potrebbe, infatti, scattare una clausola automatica presente nell’accordo in essere: al raggiungimento di un certo numero di presenze stagionali, infatti, il prolungamento del contratto di Alex Sandro per una stagione diventerà naturale, spiega la Gazzetta.