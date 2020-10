1









Non ci sarà Chiellini con il Barcellona, ma non rientrerà in tempo neanche Alex Sandro. Come racconta Tuttosport, Pirlo deve fare i conti con il brasiliano che "sta impiegando più tempo di quello preventivato per recuperare dall’infortunio al flessore della coscia destra accusato il 18 settembre". Il mancino ex Porto secondo le previsioni iniziali sarebbe dovuto essere a disposizione dopo la sosta, ma avverte ancora fastidio e a questo punto è probabile anche per lui il rientro a novembre. Con lui tornerà De Ligt, "ormai alla fine del suo percorso di recupero dopo l’intervento alla spalla destra che lo aveva tormentato nella scorsa stagione e anche lui con la prospettiva di rientrare a inizio novembre".