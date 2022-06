La Juventus non ha mai ritenuto incedibile il terzino brasiliano Alex Sandro. Il contratto scade nel 2023 e la Vecchia Signora potrebbe cederlo nel caso in cui qualche club bussasse alla porta della Continassa presentando un'offerta consona. Diversamente si libererebbe a zero al termine della prossima stagione quando scadrà il contratto. A riferirlo è Tuttosport.