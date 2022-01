Alex Sandro non convince fino in fondo nemmeno la stampa brasiliana. Non è stata ritenuta del tutto sufficiente la prova del terzino della Juve con la sua Nazionale, scesa in campo ieri sera contro l'Ecuador in una gara valida per la qualificazione al Mondiale (1-1 il risultato finale). Il classe 1991 ha peccato soprattutto dal punto di vista difensivo, trovandosi spesso in difficoltà contro Plata. Il sito brasiliano Lance! gli ha quindi assegnato un 5.5 in pagella, mentre Globo Esporte ha deciso di dargli più fiducia con un 6.