Da ieri, 23 dicembre 2023,è diventato il terzo giocatore straniero per presenze alla. Lo si legge sul sito ufficiale bianconero, dove il club ricorda che il brasiliano segue solo due leggende come Pavel(327) e David(320): 315, da quella di ieri contro il Frosinone, le sue "caps" con la maglia della Vecchia Signora, una in più di Juanche ha terminato la sua esperienza a Torino lo scorso anno passando poi all'Inter.