Dopo Danilo, si avvicina il rinnovo di Alex Sandro. Come riporta calciomercato.com infatti, il brasiliano ha una clausola di prolungamento per un altra stagione se dovesse raggiungere il 50% di presenze stagionali con il club, traguardo che può facilmente centrare. La Juve, come aveva fatto con Cuadrado (senza riuscirci), proverà a trovare un accordo con il giocatore per spalmare l'ingaggio.