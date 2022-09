Nel gruppone a disposizione di Allegri alla vigilia dinon si vede. L'esterno brasiliano, infatti, si è infortunato in Juventus-Salernitana nell'azione che ha portato al rigore poi segnato da Bonucci. Non ha preso parte alla rifinitura e non ci sarà domani sera, rimane in dubbio anche per la gara contro il Monza.