, in conferenza stampa, presenta così Benfica-Juventus."Sappiamo che l'unico risultato che importa è la vittoria. Veniamo qui per vincere la partita, siamo nel momento di crescita, è il momento in cui non dobbiamo più sbagliare"."Prima della partita pensiamo a dimostrare il nostro meglio, non cambia niente rispetto alle altre partite. Entriamo in campo e vinciamo, facciamo il nostro meglio. Domani sarà così"."Speriamo arrivi domani la sconfitta per il Benfica. Ho giocato qui col Porto, conosco alcuni giocatori. Sarà difficilissima, ma siamo preparati e sappiamo che faremo una buona partita"."Mi trovo benissimo, sono sempre a disposizione per aiutare la squadra. Sono sempre a sinistra, non cambia tanto. Mi sento bene a giocare lì"."Conosciamo le qualità del Benfica. Sappiamo quali sono i giocatori che possono fare la differenza, sono certo che saremo più preparati rispetto alla precedente"."L'ho detto, siamo venuti qui per vincere e faremo di tutto per vincere"."Giocare qui con il Benfica è sempre stato speciale per me, domani non sarà diverso. E' uno stadio con ottima atmosfera in cui giocare. Richiede il meglio da parte dei giocatori. Per me questo è un'enorme opportunità e giocare una partita fantastica".