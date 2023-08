Con Alex Sandro che saluterà la Juventus al termine della stagione, quando andrà in scadenza di contratto, la Juve potrebbe avere già in casa il suo sostituto, ovvero Huijsen, ambidestro e capace di giocare sulla sinistra nella difesa a tre. L'olandese ha convinto anche nella preparazione estiva e già questa stagione potrebbe essere coinvolto da Allegri in qualche circostanza, riferisce Gazzetta.it.