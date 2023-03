C'era attesa per capire le condizioni dche si era fermato dopo i primi 45 minuti del match contro la Roma a causa di un problema muscolare, lasciando il posto a Leonardo Bonucci. Il brasiliano, ha svolto in mattinata algli esami strumentali cheBuone notizie quindi per Massimiliano Allegri.Il giocatore verrà valutato quotidianamente per capire quando potrà tornare a disposizione. Rimane quindi in dubbio per la partita di giovedì contro il Friburgo.