Recuperato Dybala, riguadagnato dal virus McKennie, ancora in attesa per Ronaldo. E poi? Non sono certamente finiti qui gli indisponibili della Juventus, con Andrea Pirlo che aspetta soprattutto notizie dai difensori: al momento, infatti, restano fuori Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Andiamo a vedere nel dettaglio le loro situazioni.



ALEX SANDRO - Quando torna Alex Sandro? Ne ha parlato così oggi Pirlo in conferenza stampa verso Juve-Verona: "È in via di recupero, sta lavorando piano piano per ritrovare la forma migliore. Ha avuto un brutto infortunio ed è un po' indietro. Credo che non possa rientrare prima della sosta". ​​Il terzino quindi salterà almeno altre cinque partite: Verona, Spezia e Lazio in campionato, Barcellona e Ferencvaros in Champions League. DE LIGT - Sulle condizioni di De Ligt, Andrea Pirlo ha espresso fiducia: "De Ligt sta bene, dobbiamo solo aspettare l'ortopedico per il via libera". Come mostrato nell'allenamento pre Dynamo Kiev, sono ormai giorni che il centrale olandese si allena con il gruppo. Evita contatti e scontri, ma "mentalmente e fisicamente è pronto per tornare".



CHIELLINI - Qualche giorno d'attesa anche per Giorgio Chiellini, che si è fermato nella sfida di Champions in Ucraina. Non è certamente lesione, ma al momento nessuno se la sente di forzare. Soprattutto con l'esempio dello scorso anno sul groppone. Ergo? Calma e fiducia. Tra Spezia e Lazio, dunque nel mese di novembre, tornerà a mettere minuti nelle gambe.