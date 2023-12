ha parlato ai canali ufficiali delladopo la vittoria contro il. Ecco il suo commento: "Mi sentivo bene, sono contento di essere tornato e soprattutto sono contento della vittoria della squadra. Ho lavorato bene con lo staff, che ringrazio, per tornare bene. Queste partite sono belle da giocare, è meglio vincere in modo più tranquillo, ma è stato bellissimo. Qui sappiamo che per vincere si deve soffrire. Sono contento anche del rientro di, è tornato bene, è una persona importante per tutta la squadra".