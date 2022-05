Come racconta Gazzetta, Alex Sandro, che ha un contratto in scadenza nel 2023, aveva esplorato la possibilità di trovare un nuovo contratto, anche lui in Inghilterra, già per la prossima stagione. L’opzione non si è concretizzata, resterà fino a scadenza. I piani bianconeri sono di affiancargli subito un terzino più giovane, con ampi margini di crescita e che possa garantire un futuro nel ruolo.