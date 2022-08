La Juve ne deve fare ancora diverse, mentre manca sempre meno alla fine del mercato. Dalla punta al centrocampista, passando anche per un terzino perché tra le necessità bianconere c'è anchevista la fatica dimostrata da Alex Sandro anche in questo avvio. E così la Juve guarda alle opportunità di mercato e nelle scorse ore qualche movimento si è registrato, aldilà delle parole recenti di Allegri.La caccia al terzino sinistro si è interrotta quando è arrivata la certezza della permanenza di Alex Sandro, oltre al rinnovo di Mattia De Sciglio. E così Owen Wijndal (poi andato all'Ajax per 10 milioni) o Nahuel Molina sono passati dall'essere i preferiti ad altre squadre. In questi giorni però un altro vecchio pallino è tornato d'attualità: zero minuti in due giornate e un Mondiale alle porte hanno infatti convinto. Nuovi dialoghi tra il suo entourage guidato da Giuliano Bertolucci e la Juve, che a determinate condizioni si è di nuovo confermata assolutamente interessata: quindi in prestito con diritto di riscatto. L'Atletico Madrid, però, ha ribadito al clan Lodi che potrebbe prendere in considerazione solo super offerte e non a caso guarda in Premier. Ma tutto può succedere.