La Juventus sta portando a casa quella che è la quarta giornata di questo campionato, grazie alle reti messe a segno da Vlahovic prima e da Milik poi, con le quali hanno praticamente annientato lo Spezia. A 5 dalla fine però è piovuta una valanga di fischi all'indirizzo di Massimiliano Allegri, questa volta non per l'assenza di gioco, bensì contestato per aver sostituito Bremer con Alex Sandro quando il risultato era ancora in bilico sull'1-0. Scelta che ha rischiato di compromettere la gara negli ultimi minuti.