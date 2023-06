Come avverrà in altri reparti della rosa, laha deciso di voltare pagina, ringiovanendo la rosa e salutando alcuni fra i protagonisti delle ultime stagioni., nonostante il rinnovo automatico appena scattato, è fra questi. E chissà che il suo addio non possa anche essere un indizio rispetto al futuro di Max Allegri, di cui Alex Sandro è uno dei fedelissimi. Per il futuro del difensore brasiliano, in caso di addio alla Juve, si registra un interesse proveniente dalla Turchia, da parte del Galatasaray. Lo riporta calciomercato.com.