Non certo il goleador che non ti aspetti quando devi ribaltare uno svantaggio. Eppure, nella partita (tutt'ora in corso) della Juventus contro il Parma all'Allianz Stadium, dopo la gran punizione segnata da Brugman è stato il terzino sinistro Alex Sandro ha realizzare non uno, ma due gol per capovolgere il risultato! Un gran sinistro palleggiato a fine primo tempo e un'incornata sotto misura all'inizio del secondo. Il brasiliano è il marcatore numero 12 della Juve in questa edizione della Serie A: gli altri undici, in ordine di gol segnati, sono Ronaldo, Morata, Chiesa, McKennie, Kulusevski, Dybala, Bonucci, Rabiot, Ramsey, Arthur e Danilo.