Il suo intervento ha salvato il risultato, è vero, ma gli è anche costato un'espulsione diretta (dopo un giallo messo a referto già nei minuti precedenti). Per i giornaliè stato il peggiore nella partita dellacontro il, che di fatto ha giocato per poco più di dieci minuti. "Il quarto d'ora finale: un giallo e l'espulsione per "interruzione" di, che lo incenerisce sullo scatto. Rosso speso bene, comunque", scrive La Gazzetta dello Sport, che lo boccia con un pesante 4. Un po' più generosi Tuttosport e Il Corriere dello Sport (5 da parte di entrambi i quotidiani, che di fatto si esprimono su di lui allo stesso modo), mentre per noi de ilBianconero.com la sua breve prestazione è stata da 4: "Espulso per un fallo 'intelligente', che deve fare. Il problema è farsi trovare impreparato e concedere l'occasione a Lasagna di correre verso la porta nel recupero".