Questa volta, la Continassa sembra segnata da una tranquilla costanza, con poche sorprese in vista. Tuttavia, si prospetta l'uscita di scena di, il quale sembra avviarsi verso la fine della sua esperienza in bianconero. Lasi troverà quindi a dover ricercare un sostituto adeguato, possibilmente con un'affare vantaggioso considerando che il brasiliano lascerà il club a parametro zero, avendo nel mirino il record di presenze per uno straniero nella storia della Juve.In cima alla lista della coppia, da tempo, c'è un nome che già ha attirato l'interesse la scorsa estate. Si tratta di Mario, difensore centrale mancino dell'Atletico Madrid, anche lui in scadenza di contratto con i colchoneros. Sebbene i contatti siano stati avviati in passato, l'accordo non si è ancora concretizzato a causa di alcuni ostacoli da superare da parte della Juventus. Tuttavia, sembra che ora siano maturi i tempi per entrare in una corsa che prenderà forma solo nel nuovo anno.Oltre a Hermoso, lasta valutando anche altre opzioni. Il club sta monitorando con attenzione le mosse di, entrambe alla ricerca di difensori centrali a parametro zero. Lloyd Kelly del Bournemouth è uno dei nomi che attira l'attenzione, con i rossoneri che sembrano interessati al suo talento. Allo stesso modo, Tiagodel Lille, già legato al Milan in passato, sta attirando l'attenzione dell'Inter. La Juventus osserva attentamente queste situazioni e valuta la possibilità di intervenire, ma rimane concentrata sul piano iniziale, ovvero l'acquisizione di, che già era stata pianificata durante la scorsa estate.