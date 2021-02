Com'è andata la gara di Alex Sandro da terzo centrale? Sfilza di cinque per il brasiliano, adattato in un ruolo non propriamente suo e colpevole sul gol di Barak che ha sancito il pareggio dell'Hellas. "Senza Danilo, quando la Juve scala a quattro gli tocca fare il centrale di sinistra. Tiene botta fino al gol del pareggio del Berona, quando si perde la testa di Barak", il giudizio di Alex Sandro. Capitano con tanto di fascia e - fino alla rete - leader difensivo incredibile. Poi, l'errore. Di valutazione: guarda la palla e non l'avversario. Errore che pesa, chiaramente per il risultato. "Non abbassare mai la testa!!", il commento del difensore sui social.