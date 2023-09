Se la Juventus si sta già muovendo sul mercato per rinforzare la difesa del futuro,Il contratto del brasiliano scadrà a giugno 2024 e il club avrebbe già deciso di non prolungare la sua avventura a Torino. L'ex Porto già nella passata stagione sembrava essere vicino all'addio, prima poi che scattasse il rinnovo automatico.Un addio solo rimandato di un anno. Per Alex Sandro, come riferisce la Gazzetta Dello Sport, una di queste può essere la destinazione futura del brasiliano, che intanto, è alle prese con il recupero dall'infortunio muscolare che lo terrà fuori ancora per diverse settimane.