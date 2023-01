La strategia a lungo termine dellaè quella di operare una vera e propria rivoluzione sulle corsie esterne: ringiovanire e mettere nuove energie in un pacchetto che in questa stagione. Per questo, la società bianconera non ha in programma di incontrare gli entourage diper discutere di un eventuale rinnovo di contratto. Le storie del brasiliano e del colombiano, però, sono strettamente legate e potrebbero avere un risvolto simile.Nella passata stagione, il contratto di Juanvenne automaticamente prolungato di un anno, grazie ad una clausola presente nell’accordo tra le parti. Da parte della Juve ci fu il tentativo di cambiare le carte in tavola, per spalmare su un periodo più lungo l’ingaggio: niente da fare. Qualcosa di simile potrebbe succedere con Alex Sandro.. In questa fase della stagione, dopo essersi reinventato – ed essere reinventato -, braccetto di sinistra nella difesa a tre, il brasiliano sembra esserenei piani di Massimiliano Allegri.. Da parte sua, Alex Sandro respinge le sirene turche e sarebbe più che propenso a prolungare il suo soggiorno a Torino. Non sono questi i piani della Juve, ma il vecchio accordo sorride al giocatore.