Il terzino sinistro della Juventus Alex Sandro non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna. I bianconeri torneranno ad allenarsi domani con una sessione in mattinata. Come riporta il sito ufficiale della Juventus però il brasiliano oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento usufruendo di una giornata di permesso. Assenza dunque giustificata.