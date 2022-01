Come racconta Tuttosport, la Juventus torna a giocare in Coppa Italia da detentrice del trofeo. Il primo avversario in gara secca, la Sampdoria, i bianconeri sperano di batterlo possibilmente nei 90 minuti per evitare di sprecare energie in vista del Milan da affrontare domenica. Il dubbio riguarda l’utilizzo di Alex Sandro che contende un posto a Pellegrini, favorito sulla corsia sinistra mentre Bernardeschi , a meno che Max non cambi idea questa mattina, va considerato come un utilissimo sostituto.