ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria dellacontro il. Ecco il suo commento: "Siamo contentissimi, non solo per i tre punti ma anche per la risposta del gruppo, abbiamo giocato davvero da squadra. Il mister è stato bravo con le parole, dobbiamo stare sereni e credere nel nostro lavoro. Oggi è uscito fuori quello che abbiamo fatto, complimenti allo staff e ai compagni. Il modulo? Giocare con le due punte è un’ottima soluzione, quando abbiamo più possibilità la squadra diventa più forte".E ancora: "mi è sempre piaciuto, l’ho sempre seguito. Ero sicuro che potesse dare una mano alla squadra, è una brava persona. Io un pilastro? Sono tante partite e tanti anni, sono orgoglioso di poter fare questi numeri. Ringrazio chi mi ha sempre sostenuto per farmi arrivare dove sono oggi".