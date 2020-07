Al 61' di Cagliari-Juventus ha fatto il suo esordio in prima squadra, sostituendo Miralem Pjanic, il giovane esterno bianconero Luca Zanimacchia, classe 1998, colonna della formazione Under 23. Un momento importante per il ragazzo, immortalato attraverso una Instagram story dalla fidanzata Alessia Lazzarini, che ha commentato "Fiera di te, ti amo!". I due, entrambi originari della Brianza e insieme da poco più di due anni, sono sempre molto attivi sui social; Zanimacchia quasi certamente troverà spazio anche contro la Roma, e chissà che in quell’occasione il suo minutaggio non possa essere ancora maggiore...



