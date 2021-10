In campo controha ritrovato ieri e questa mattina la squadra, omeglio i reduci dal ratto delle nazionali. A disposizione però ci sonosu tutti, che sabato metteranno altri minuti nelle gambe. Il motivo? Ci sarà l'amichevole con la squadra piemontese, allenata dall'ex tecnico del Torino. "Giusto per restare in clima da derby", scherza Tuttosport. Da Allegri i motivi della scelta: "Arthur è ancora molto indietro, abbiamo fatto dei test fisici. Nella sosta giocheremo due amichevoli per metterlo nelle migliori condizioni e per far giocare chi lo ha fatto di meno".