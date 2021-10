Lain campo. Anche nella pausa nazionali. Al JTC della, i bianconeri sono scesi in campo contro l'Alessandria, vincendo per 2-1 con gol di Maressa e Chibozo, intervallati dalla rete di Corazza per gli ospiti. Arbitro della gara84' - Meravigliosa azione di Chibozo e Hasa: il secondo lancia il primo, che sterza e prova a servire sulla corsa ancora Hasa. Esce bene il portiere.80' - Si fa vedere l'Alessandria: cross in mezzo e Chiarello calcia di prima intenzione. Palla fuori.71' - Palla di De Sciglio dalla destra: il cross attraversa tutta l'area e arriva sul mancino di Turicchia. La rasoiata del bianconero termina fuori.62' - Fuori Kaio Jorge (per Chibozo) e Arthur (per Hasa). Dura 60 minuti la partita dei due brasiliani.59' - Colpo di testa di Rugani: si esalta Crisanto! Sulla ribattuta, è ancora Maressa a sfiorare il gol: il destro, all'altezza del dischetto, colpisce il palo esterno.47' - Pericolo Alessandria: Lunetta crossa per Arrighini, colpo di testa alto.45' - Riparte il match45' - Ci prova Soule dopo una deviazione della difesa: la posizione è ottima, la postura per niente. Palla altissima.38' - Juve pericolosa con Aké: il francese si accentra da sinistra e prova il destro. Palla deviata.36' - Punizione dai 20 metri per Pellegrini: sinistro centrale, Pisseri manda in angolo.33' - Soule è l'uomo in più della Juve. Tentativo a giro e palla che supera di poco la traversa. Bianconeri ancora vicini al gol.27' - Ancora Pellegrini, stavolta da posizione defilata: il tentativo a giro sorvola la traversa. Nell'azione successiva, è De Sciglio a provare il mancino: palla a lato.21' - Sinistro di Pellegrini dalla distanza: palla a lato.8' - Si vede Kaio: destro dal limite e palla smanacciata da Pisseri. Sul calcio d'angolo successivo, è Rugani a sfiorare il vantaggio.5' - Destro di Soule dal limite dell'area: palla a lato, ma di niente.1' - Calcio d'inizioJUVENTUS-ALESSANDRIA 1-0 (1-0)Perin (46' Pinsoglio); De Sciglio, Stramaccioni, Rugani, Pellegrini; Arthur, Zuelli, Maressa; Akè, Soulè, Kaio Jorge. All. Allegri. A disp. Israel, Ledonne, Chibozo, Hasa, Citi, Savona Rouhi, Turicchia. Fiumanò, Leo, Bonetti, NzouangoPisseri (46' Crisanto); Parodi, Benedetti (46' Di Gennaro), Prestia; Mustacchio (46' Pierozzi), Palazzi (46' Chiarello), Casarini, Beghetto (46' Lunetta); Orlando; Marconi, Kolaj (46' Palombi). All. Longo A disp. Pellegrini, Arrighini, Corazza, Speranza,, Gerace, Mantovani, Celesia: Felis di Torino