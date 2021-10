JUVENTUS-ALESSANDRIA 2-1MARCATORI: pt 40’ Maressa; st 45’ Corazza, 48’ ChibozoJUVENTUS (4-3-3): Perin (1’ st Pinsoglio); De Sciglio (37’ st Savona), Rugani, Stramaccioni (18’ st Fiumanò), Lu. Pellegrini; Zuelli (18’ st Leo), Arthur (18’ st Ledonne), Maressa (18’ st Bonetti); Aké (18’ st Turicchia), Kaio Jorge (18’ st Chibozo), Soulé (18’ st Hasa). A disp. Israel, Citi, Rouhi, Nzouango Bikien. All. AllegriALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri (1’ st Crisanto); Prestia (1’ st Mantovani), Benedetti (1’ st Di Gennaro), Parodi; Mustacchio (1’ st Pierozzi), Casarini (23’ st Speranza), Palazzi (1’ st Chiarello), Beghetto (1’ st Lunetta); Orlando (1’ st Palombi), Kolaj (1’ st Arrighini); Marconi (16’ st Corazza). A disp. Lo. Pellegrini, Gerace, Celesia. All. LongoARBITRO: Felis di TorinoIl direttore di gara è la vittima del pugno in volto di ​Oleggio Casteggio-Carpignano di Prima categoria.