E' terminato pochi istanti fa l'ultimo test amichevole della Juventus prima dell'inizio del campionato, che per la squadra di Allegri riprenderà nuovamente da Udine. Gara vinta in scioltezza dai bianconeri con il punteggio di 5-0 e dal quale sono arrivate molte sorprese. La doppietta di Rugani è stata sicuramente la cosa più inaspettata, ma ritrovare Pogba titolare è una gioia comune. Gioia che si amplifica se poi il francese riesce anche a trovare la via del gol, quello che porta la Vecchia Signora sul 3-0. Chi, invece, continua a confermarsi è Dusan Vlahovic, autore dell'ennesimo gol messo a segno in questo ritiro estivo. Nota positiva anche per Fagioli, che mette la sia firma nel tabellino dei marcatori.