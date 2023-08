"Ci saranno giocatori che rispetto all'anno scorso miglioreranno molto". Parola di Massimiliano, post amichevole con l'. A sentire il tecnico livornese, nellache si appresta a iniziare una nuova stagione figurano anche elementi che possiedono le potenzialità per rappresentare un valore aggiunto per la squadra ancor più che altri eventuali rinforzi in arrivo dal mercato, innanzitutto perchè conoscono già l'ambiente bianconero. Ma a chi faceva riferimento il tecnico livornese?- Uno degli uomini in questione è sicuramente Gleison, che al suo secondo anno alla Juve punta a trovare ancora più continuità di rendimento, dopo un "esordio" comunque positivo. Discorso simile per Federico, piacevole sorpresa degli scorsi mesi, che sembra già sulla buona strada per diventare un titolare a tutti gli effetti.- Massimiliano Allegri, poi, si aspetta di più da Manuel, che spesso e volentieri si troverà a fare coppia con Adrien Rabiot nel centrocampo a due. E poi ci sono i due "big", Federicoe Dusan, per i quali stanno comunque risuonando tuttora le sirene di mercato. Per l'azzurro è facile comprendere come la stagione ormai alle porte debba davvero essere quella della "rinascita", del ritorno sui livelli pre infortunio dopo i tanti problemi affrontati di recente. E così si può dire anche per il serbo, che alla Juve, per un motivo o per l'altro, non è mai riuscito a mostrare tutto il talento con cui aveva convinto i bianconeri a realizzare un maxi investimento per strapparlo alla Fiorentina. Il tecnico livornese evidentemente ci crede, in questi giocatori.