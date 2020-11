13









Quel predestinato di Pirlo e i giocatori, i suoi giocatori, però ancora confusi. Il Corriere della Sera in edicola quest'oggi smarrisce in un certo senso l'entusiasmo che si percepiva per l'arrivo del Maestro, dentro e fuori dal campo. Qualche dubbio inizia infatti ad emergere dopo quasi tre mesi di lavoro: rispetto al 2019, 6 punti in meno e 6 lunghezze di distacco dal Milan. Nove gare: troppe, per non vedere i difetti di questa squadra.



LE DOMANDE - Il quotidiano va dritto al punto: "L’espressione attonita di Pirlo di fronte all’amico e collega, che invade l’area tecnica juventina in piena trance agonistica, può essere un punto di partenza per un’altra domanda: Pirlo ha davvero capito cosa vuol dire guidare il gruppo, nei momenti topici?". Il problema, secondo le impressioni di alcuni giocatori juventini, è anche di comunicazione. Stessa situazione per Sarri: Pirlo non parla di tattica alla squadra, né lo fa ai singoli. TUTTO TUDOR - Il lavoro è tra le mani di Igor Tudor, mentre Baronio si fa sentire durante le gare. Pirlo ha fatto presa sul gruppo per le idee, ma quei troppi silenzi iniziano a pesare specialmente in fase di costruzione di centrocampo e attacco, per il quale ci sono movimenti e posizioni diverse rispetto a Sarri. Il gruppo comprende le difficoltà dei singoli, di Dybala e Kulusevski in primis, che non hanno chiaro ciò che chiede l'allenatore.