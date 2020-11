David Alaba e il Bayern Monaco sono arrivati alla rottura. Sembra finita per davvero, anche se a concludere la vicenda di questo rinnovo saranno i protagonisti nei prossimi giorni se non ci saranno margini per ricucire. A raccontarlo è Calciomercato.com, che sottolinea come la Juve sia una delle squadre interessate: i bianconeri, infatti, hanno deciso da mesi di informarsi sulla questione Alaba essendo un'occasione, ma non spenderà i 15 milioni di ingaggio richiesti dal giocatore (a cui aggiungere un ricco premio alla firma). Dunque, rimarrà attenta solo a condizioni ben diverse, anche se i radar all'estero - in Premier League ma non solo - si sono già accesi. Occhio al mercato di gennaio: può essere determinante.