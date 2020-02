David Alaba, terzino austriaco del Bayern Monaco, ha parlato a The Times circa il suo futuro. Il giocatore, infatti, è in Baviera da sempre, ma non per questo chiude le porte ad una possibile partenza. Tra le squadre che lo seguono, c'è anche la Juventus, che è sempre a caccia di una valida alternativa ad Alex Sandro per la fascia sinistra. Ecco le sue parole: "Per ora non ci penso, ma posso immaginare di giocare altrove rispetto al Bayern. La Premier? La conosco bene, la seguivo tanto da piccolo e tifavo per l'Arsenal di Vieira"