Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato a Kicker del futuro di David Alaba corteggiato dalla Juve: "Sono cautamente ottimista sul fatto di poter trovare una soluzione che possa accontentare tutti". Il difensore austriaco è in scadenza di contratto nel 2021 e per la Juve potrebbe rappresentare un'occasione low cost nella prossima sessione di mercato; occhio però alla concorrenza dell'Inter alla ricerca di un difensore e sempre alla finestra per provare a inserirsi. Secondo alcuni media tedeschi, Alaba non avrebbe gradito lo spostamento al centro della difesa per lasciare spazio ad Alphonso Davies sulla fascia sinistra del Bayern.