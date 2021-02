Da oltre una settimana David Alaba è un sicuro partente a parametro zero, dato che non rinnoverà il contratto in scadenza col Bayern Monaco. Il fortissimo terzino austriaco ha uno stuolo di pretendenti, e se in un primo momento sembrava destinato al Real Madrid oggi Sportmediaset rivela che in realtà la trattativa è meno avanzata di quanto si credesse. Dove andrà dunque Alaba? La lista delle squadre interessate, oltre al Real, vede la Juventus, il Paris Saint-Germain, il Liverpool e i due Manchester, City e United. Ingaggio monstre permettendo.