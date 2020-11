I parametri zero sono un'occasione che non si può programmare. Questa la filosofia di Fabio Paratici, che negli ultimi mesi sta seguendo con attenzione gli sviluppi sul futuro di David Alaba. Il difensore è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e a fine stagione potrebbe liberarsi a zero, l'austriaco è già nel mirino della Juventus ma per venire a Torino Alaba chiede un ingaggio da almeno 15 milioni di euro. Cifre importanti, che la dirigenza valuterà in caso di mancato rinnovo col Bayern.