Juve-Alaba, si può. Operazione costosa, per l'acquisto e per l'ingaggio. Ma la Juve non dice di no, anzi la valuta con grande attenzione. Provando a intavolare un possibile scambio, anche in virtù di rapporti ottimi e consolidati come quelli che uniscono i bianconeri al Bayern. Che pure non appare interessato allo stesso Alex Sandro, per gli stessi motivi che vedono ora Alaba in uscita: c'è Davies su cui investire. Si ragiona, si studia, si parla. Gli agenti di Alaba lo hanno proposto alla Juve e lo stesso hanno fatto con gli altri top club europei. La corsa è appena iniziata, anche la Juve è stata invitata a partecipare. Dovrà solo decidere se sacrificare Alex Sandro per investire sull'austriaco.