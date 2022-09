Torniamo a vivere le notti di Champions insieme



Aperta la vendita libera — JuventusFC (@juventusfc) September 5, 2022

Alla vigilia della prima gara di Champions contro il Psg, la Juventus ha comunicato attraverso il suo profilo Twitter il via alla vendita libera dei biglietti per la gara casalinga contro il Benfica, in programma il prossimo 14 settembre all'Allianz Stadium: 'Torniamo a vivere le notti di Champions League insieme'.