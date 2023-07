Tramite il proprio sito ufficiale la Juve ha reso note le novità del progetto Membership per la prossima stagione, che include anche un "omaggio" speciale a Gianluca Vialli.– Primo luglio: inizia ufficialmente una nuova stagione, e con essa anche la stagioneAl via dunque il programma di affiliazione che da anni è studiato, dedicato e pensato per i tifosi bianconeri più fedeli: il modo migliore per essere vicini al Club, esserne davvero parte insomma, partecipando anche a esperienze uniche.Il modo migliore per essere più forti, insieme: Stronger, Together.Come sempre, essere Juventus Member, offre l’opportunità di accedere a numerosi vantaggi, tra cui l’accesso alle fasi di vendita riservata per l’acquisto dei biglietti per le partite ufficiali all’Allianz Stadium, la partecipazione a eventi esclusivi, la possibilità di usufruire di sconti e promozioni ed un Welcome Pack dedicato.Per la stagione 2023-24, le tipologie di Membership saranno: J1897 Membership, Black&white Membership, Black&White Membership International e Junior Black&White Membership.Come si diceva, essere Member significa essere parte della Juventus, ma anche avere numerosi vantaggi. Ecco le novità per questa stagione: intanto, come avrete notato leggendo, una nuova tipologia di Black&White Membership, International, che consentirà anche ai tanti tifosi che vivono all’estero di sentirsi vicini alla squadra.E poi, i J1897 Member avranno la possibilità di usufruire sempre di una tariffa scontata, di almeno il 10%, per l’acquisto dei biglietti all’Allianz Stadium durante la fase di vendita a loro riservata; sono allo studio inoltre tantissimi nuovi eventi esclusivi che offriranno solo agli Juventus Member la possibilità di vivere e condividere esperienze a tinte bianconere e di incontrare i propri campioni.La J1897 Membership della stagione 2023-24 sarà dedicata alla celebrazione di una grande Leggenda bianconera, Gianluca. Il Welcome Pack, infatti, conterrà la maglia numero 9 dell’indimenticabile stagione 1995-96 e un set di 9 fotografie che lo ritraggono in alcuni dei momenti più significativi vissuti con la maglia bianconera. Grazie alla collaborazione con la, per ogni Membership acquistata dai tifosi 9€ saranno destinati alle progettualità in essere alla Fondazione stessa."Ringrazio Juventus FC per aver scelto di dare un risvolto solidale al concept della J1897 Membership, che quest’anno celebra Gianluca Vialli come icona della juventinità – commenta Massimo-. Quando Luca ed io abbiamo iniziato nel 2004 con la Fondazione Vialli e Mauro onlus volevamo vincere la partita più difficile, cioè quella di contribuire ad arrivare ad un farmaco per gli ammalati di SLA, che ad oggi non hanno speranza, perché la SLA è una malattia che non ha cura. Noi ci crediamo, oggi più che mai, e siamo felici che i tifosi juventini siano pronti a scendere in campo insieme a noi".