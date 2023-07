Anche per la, la stagione diprende ufficialmente il via oggi. No, non è ancora il momento di scendere in campo, ma quello di oggi è il giorno in cui sarà reso noto ildel nuovo campionato, che come negli ultimi anni sarà asimmetrico con la composizione del girone di ritorno diversa da quella dell'andata. Si parte ile si chiude il, con in mezzo un solo turno infrasettimanale e la possibilità di iniziare a giocare il venerdì sera e finire una giornata di martedì. In caso di arrivo a pari punti, è rimasto in vigore il criterio dello spareggio sia per l'assegnazione dello scudetto che per la retrocessione.- Ilprenderà il via alle 12.30. Qui su ilBianconero.com tutti gli aggiornamenti in diretta.- La prima giornata della Juve sarà in Friuli, contro l'- Tra le formazioni in gara nel torneo le tre "new entry" sono Frosinone, Genoa e Cagliari, che prendono il posto delle retrocesse Cremonese, Spezia e Sampdoria.- Si giocherà in 3 giornate anche durante le vacanze natalizie con una giornata di campionato il 23 dicembre, una il 30 dicembre e il classico appuntamento del 6 gennaio. Il calendario delle giornate potrà però essere dimezzato perché dal 4 all'8 gennaio andrà anche in scena a Gedda in Arabia Saudita la nuova Supercoppa a 4 squadre che vedrà impegnate Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. Ci saranno invece 4 soste per le nazionali: 10 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 19 novembre 2023 e 24 marzo 2024. Il turno infrasettimanale è invece programmato per il 27 settembre.Complicati i criteri di combinazione che il supercomputer dovrà elaborare:- non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;- è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Empoli-Fiorentina; Inter-Milan; Juventus-Torino; Lazio-Roma; Napoli-Salernitana;- in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza;- nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale;- tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti;- le società partecipanti alla Champions non si incontrano tra loro né incontrano le società partecipanti all’Europa e alla Conference League nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni Uefa (25ª, 28ª, 32ª e 35ª giornate).