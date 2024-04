Secondo Tuttosport, per il match di domenica sera contro laMassimilianoè tentato di riproporre la stessa versione dellache ha saputo ipotecare la finale di Coppa Italia, ad eccezione del portiere che tornerà ad essere Wojciech Szczesny. Dunque spazio e fiducia al buon vecchio, dopo aver sperimentato come inefficace il 4-3-3 nel primo tempo contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Questa mattina, intanto, la squadra bianconera riprenderà gli allenamenti dopo il giorno di riposo post semifinale di andata: nel mirino la Fiorentina, a sua volta vittoriosa ieri sera in Coppa.