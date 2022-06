"Il tifo.

La passione.

Ora sono di nuovo a casa.

La notizia che non vedevamo l’ora di darvi, ora è finalmente arrivata: il 13 giugno, alle 14:00, parte la Campagna Abbonamenti 2022/2023! Finalmente, dopo due stagioni, sarà di nuovo possibile vivere l’appuntamento con le emozioni dell’Allianz Stadium per tutta la stagione dal proprio posto.

Emozioni che finalmente torneranno a far battere i cuori dei tifosi per ricominciare a vivere insieme una giornata di festa allo Stadio, che vada anche oltre la partita, con intrattenimento, tifo, spettacoli, animazione ed eventi sempre nuovi. Insomma: dal prossimo campionato si riparte per davvero, e l’abbonamento è l’unico modo per essere sicuri di non perdere nemmeno un minuto di passione bianconera dal vivo".



IL COMUNICATO - Questo il comunicato della Juventus, apparso sul sito ufficiale bianconero, che spiega anche le fasi della campagna:



"I primi a poter acquistare l’abbonamento 22/23, da lunedì, saranno gli ex abbonati 19/20 che potranno accedere alla fase rinnovo confermando l’acquisto sul loro vecchio posto nella stagione 19/20. Avranno tempo fino al 27 giugno alle 18:00. Se, invece, volessero rinnovare, ma cambiare il posto, potranno farlo dal 4 al 5 luglio. Tutti gli abbonati 19/20 hanno ricevuto il “voucher Covid-19” direttamente sul proprio profilo My Ticket Shop. Per scalare tale credito, nel caso non fosse stato già esaurito in altri acquisti precedenti, ogni abbonato dovrà utilizzarlo rinnovando l’abbonamento dal proprio profilo. Sarà possibile rinnovare il proprio posto esclusivamente online".



FASI DI VENDITA - "Le modalità di sottoscrizione prevedono una prima fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti per coloro che già detenevano il tagliando della stagione 19.20, che va dalle 14:00 del 13 giugno alle 16:00 del 27 giugno. Dalle ore 14:00 del 4 luglio alle ore 23:59 del 5 luglio, invece, si terrà la fase di rinnovo dell’abbonamento con cambio posto, nel quale si potrà scegliere un nuovo posto tra quelli rimasti disponibili dopo la prima fase di rinnovo. Solo al termine della campagna rinnovi, Juventus comunicherà eventuali posti disponibili per nuovi abbonati. Eventuali disponibilità saranno messe in vendita riservata dapprima ai J1897 e successivamente ai Black&White Member, in possesso di una Juventus Card valida. Sarà possibile acquistare le Membership 2022/23 a partire da luglio".



TUTTI I PREZZI UFFICIALI NELLA NOSTRA GALLERY! Scorri verso il basso o clicca per leggerla tutta