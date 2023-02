Nove anni da quel primo maggio del 2014. Nove anni da quando la Juventus ha giocato l'ultima partita in. Erano le semifinali e i bianconeri arrivavano dal 2-1 subito una settimana prima. Era il Benfica, soprattutto, a strappare la finalissima all'Allianz Stadium, appuntamento al quale il tifo non voleva mancare, Antonio Conte non esattamente d'accordo.Sull'altare dei 102 punti finali, il tecnico salentino cambiò tanto e si ritrovò a giocarsi tutto al ritorno: finì 0-0 quella sfida tra Juve e Benfica, con un gruppo da allora rivoluzionato e ribaltato, anche se non interamente.