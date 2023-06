Dal sito ufficiale della Juve.E' partita, con la consueta festa di colori, sorrisi e con tanti giovani calciatori da tutto il mondo, l'edizione 2023 della. Più di: questi i numeri di una grande festa che, da oggi, martedì 13 giugno, a giovedì 15 giugno, animerà i campi di Susa, Oulx, Bardonecchia, Sauze D'Oulx, con gran finale al Training Center Continassa, per concludere con l'ultimo atto della cerimonia di chiusura di venerdì all'Allianz Stadium.E a proposito di Allianz Stadium, proprio la casa bianconera è stata teatro, ieri, della, officiata nientemeno che da Claudioche ha portato un bel messaggio ai giovani partecipanti e ha accolto tutte le Academy presentate sul palco. Da quest'anno, ci sono tante novità: innanzitutto su, una sezione dedicata del nostro sito, si troveranno tutte le partite e le classifiche. E poi, sempre su MyGameRoom,, in collaborazione con MyPlay.Basterà accedere con le proprie credenziali Juventus.com per godersi lo spettacolo dell’Academy World Cup.